Ford отзывает Mondeo и Galaxy

Почти три тысячи экземпляров некогда популярных седанов и вэнов попали под отзывную кампанию из-за дефекта в рулевом механизме

Да, на указанных машинах могут корродировать болты крепления электроусилителя, что, в свою очередь может обернуться сложностью управления транспортным средством. При этом в компании заявляют, что сама механическая связь между рулем и колесами не пропадёт. В качестве меры по исправлению дефекта будет произведена либо замена болтов, либо замена механизма целиком.

Отметим, что отзывная кампания касается машин, которые были произведены с конца сентября 2014 года по конец августа 2015 года. Дилеры оповестят всех владельцев машин с потенциальным дефектом, а все работы будут выполнены бесплатно в рамках гарантийных обязательств. Напомним, что последний крупный отзыв автомобилей Ford проходил в мае прошлого года, интересно, что он также касался модели Mondeo, где обнаружились проблемы с коробкой передач.