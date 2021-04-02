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2 апр 2021

Ford отзывает Mondeo и Galaxy

Ford отзывает Mondeo и Galaxy
Автор фото: фирма-производитель

Почти три тысячи экземпляров некогда популярных седанов и вэнов попали под отзывную кампанию из-за дефекта в рулевом механизме

Да, на указанных машинах могут корродировать болты крепления электроусилителя, что, в свою очередь может обернуться сложностью управления транспортным средством. При этом в компании заявляют, что сама механическая связь между рулем и колесами не пропадёт. В качестве меры по исправлению дефекта будет произведена либо замена болтов, либо замена механизма целиком.

Отметим, что отзывная кампания касается машин, которые были произведены с конца сентября 2014 года по конец августа 2015 года. Дилеры оповестят всех владельцев машин с потенциальным дефектом, а все работы будут выполнены бесплатно в рамках гарантийных обязательств. Напомним, что последний крупный отзыв автомобилей Ford проходил в мае прошлого года, интересно, что он также касался модели Mondeo, где обнаружились проблемы с коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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