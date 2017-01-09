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9 янв 2017

Ford поделился планами по расширению своей «зеленой» линейки

Ford поделился планами по расширению своей «зеленой» линейки
Автор фото: фликр.ком

Американская компания Ford планирует значительно расширить свою линейку «зеленых» автомобилей. При этом, в нее войдут те автомобили, которые ранее считались одними из самых «прожорливых».

Об этом журналистам рассказал глава американского автопроизводителя Марк Филдс. По его словам, за следующие пять лет инженеры компании разработают тринадцать автомобилей с гибридными силовыми установками – часть из них будут базироваться на уже имеющихся моделях, а часть будут совершенно новыми.

Так, пять моделей, в моторную гамму которых войдут гибридные силовые агрегаты, уже определены. Такие «пожиратели топлива», как легендарный маслкар Ford Mustang и культовый тяжелый пикап F-150 теперь обзаведутся более экономичными и экологически чистыми модификациями.

Кроме того, гибридный двигатель получат и специальные версии моделей Taurus и Explorer, которые используются американскими правоохранителями. Будет ли «зеленая» модификация у гражданских версий этих автомобилей, пока не сообщается, однако учитывая общий тренд на ужесточение экологических стандартов, это не мало вероятно.

Легкие коммерческие фургоны Transit Custom и Connect также будут оснащаться гибридной силовой установкой. Первый LCV получил «зеленую» версию пока только для европейского авторынка, а гибридная версия предназначается для поставок американским таксопаркам.

Помимо этого, Ford планирует выпустить неназванный гибрид с системой автономного управления, компактный электрокроссовер с запасом хода до 480 км, а также еще один компактный электрокар для конкуренции с бюджетными Chevrolet Bolt и Tesla Model 3.

Стоит отметить, что на все это американская компания выделила 4,5 млрд долларов.

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При написании новости использовалась информация:
Chicago Tribune, TechCrunch, Мотор

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