Автомобильный портал Motorpage
10 янв 2017

Ford подтвердил разработку нового поколения Bronco

Ford подтвердил разработку нового поколения Bronco
Автор фото: фликр.ком

Американская компания Ford планирует через три года выпустить на рынок новое поколение 50-летнего внедорожника Bronco.

Первые сообщения о возрождении модели Bronco появились еще в октябре прошлого года. Тогда американское издание «Detroit Free Press» со ссылкой на главу одного из отделений профсоюза рабочих автомобильной отрасли Билла Джонсона сообщило, что на предприятии Ford в Мичигане будет налажено серийное производство двух автомобилей – нового поколения внедорожника Bronco и пикапа Ranger.

Сейчас же в компании подтвердили эту информацию. В ходе пресс-конференции в Детройте глава американской марки Марк Филдс рассказал журналистам, что работа над новой генерацией обеих автомобилей уже ведется, а серийные версии будут готовы пополнить модельный ряд компании уже через три года. Впрочем, пикап доберется до официальных дилеров чуть раньше – в 2019 году.

«Мы слышали наших клиентов четко и ясно. Они хотят автомобили, которые и невероятно выносливы, и, в то же время, хорошо управляются. Ranger - для поклонников пикапов, которые хотят доступную, функциональную и маневренную машину. Bronco - это бескомпромиссный среднеразмерный внедорожник, сделанный для тех, кто постоянно ищет приключений и часто выбирается за пределы городской черты», - рассказал руководитель американского подразделения компании Джо Хинрикс.

Напомним, что оригинальная версия внедорожника Bronco впервые была представлена 51 год назад – в 1966 году. Без каких-либо значительных изменений модель продержалась на рынке целых 30 лет, и только в 1996 году ее производство было свернуто. В качестве преемника Ford выпустил полноразмерный внедорожник Expedition, который занял свою нишу и успешно продается и по сей день.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motor1, Мотор, Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Ford поделился планами по расширению своей «зеленой» линейки

09 января 2017

Ford прогнозирует увеличение спроса на российском рынке

29 декабря 2016

Ford представит собственные «беспилотники» на CES-2017

28 декабря 2016

Ford запатентовал «тепловой» логотип для «Мустанга»

20 декабря 2016

Ford адаптировал EcoSport под российские реалии

16 декабря 2016

Ford сообщил о начале отзыва своих автомобилей в России

09 декабря 2016

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Datsun on-Do - datsun on-do 2014 скромность и достоинство Тест драйв
09 января 2017

Datsun on-Do
"Скромность и достоинство"
Ford Kuga - ford kuga 2008 редкий зверь
Вторичный рынок
30 декабря 2016

Ford Kuga
"Редкий зверь"
Infiniti Q30 - infiniti q30 2016 единый в трёх лицах
Тест драйв
28 декабря 2016

Infiniti Q30
"Един в трёх лицах"
Mercedes-Benz V-Class - mercedes-benz v-klasse 2014 про проезд передавайте!
Тест драйв
23 декабря 2016

Mercedes-Benz V-Class
"Про проезд передавайте!"

Написано новостей:

1 7 9 5 6