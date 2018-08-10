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10 авг 2018

Ford показал бюджетный кроссовер

Ford показал бюджетный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Пять лет назад Ford продавал в Австралии кроссовер Territory, теперь же это имя возрождено для бюджетной модели, которая будет продаваться на китайском рынке

Но новой машину назвать сложно: фактически машина представляет собой перелицованный и модернизированный кроссовер Yusheng S330. Эта марка принадлежит китайской Jiangling Motors, которая является местным партнером компании Ford.

Как и оригинальный китайский кроссовер, Ford Territory оснащается 1,5-литровым турбомотором (163 л.с.). Трансмиссии на выбор: 6-ступенчатая механическая или классический 6-диапазонный «автомат». Привод — передний или полный, что редкость для китайского рынка.

В Ford и Jianling не обошлись простой заменой шильдиков. Кроссовер длиной 4588 мм получил полностью новую переднюю часть в фирменной стилистике Ford, оригинальную приборную панель и мультимедийную систему SYNC 3. В компании говорят, что была доработана и подвеска автомобиля.

Цены будут объявлены в сентябре. Yusheng S330 стоит 88 тысяч юаней (около 820 тысяч рублей). Ford Territory, конечно же, будет дороже, но вряд ли намного. О том, собирается ли компания экспортировать эту модель, пока ничего не известно.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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