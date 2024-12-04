Ford представил электрическую версию Puma

Компания Ford пополнила свой модельный ряд полностью электрическим кроссовером Puma под названием Gen-E. Предполагается, что рыночный дебют состоится во второй половине 2025 года

Электрический Puma отличается от бензиновой версии закрытой решеткой радиатора и иными бамперами. Такие изменения чем-то напоминают стилистически электрический Mustang Mach-E. Объем багажника увеличился до 574 л. Также спереди появился дополнительный отсек для хранения вещей объемом 43 л.

Автомобиль приводится в движение электромотором мощностью 168 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 8 с. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Емкость аккумулятора - 43 кВт*ч. Максимальный запас хода - 520 км.