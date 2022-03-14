Ford представил несколько интересных новинок для Европы

Похоже, что американский концерн решил совершить небольшую экспансию на европейский автомобильный рынок, а как иначе скажешь, если Ford собирается представить сразу восемь новинок

На данный момент европейцам доступен лишь электрический кроссовер Mustang Mach E. Однако, в 2023 году к нему добавятся еще три модели. Первая нам известна – электрическая версия кроссовера Puma. Жаль видеть, как модели, которые ассоцириовались с гонками и скоростью, а Puma в своей прошлой генерации была компактным купе, превращаются в обычные утилитарные SUV. Впрочем, вернемся к новинкам, оставшиеся две – тоже кроссоверы. Информации по ним мало – известно лишь то, что построят их на платформе MEB от концерна Volkswagen. Любопытно, но немецкий концерн не дает никаких комментариев по использованию их «тележек» сторонними концернами, так что вся существующая информация – не более чем слухи.

Остальные пять новинок - электрическое исполнение коммерческой линейки Transit и Tourneo – состоящей из грузовых фургонов и пассажирских микроавтобусов. К слову, эти модели появятся на рынке лишь в 2024 году, тогда как легковушки – на год раньше