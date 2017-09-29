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29 сен 2017

Ford представил пикап по цене представительского седана

Ford представил пикап по цене представительского седана
Автор фото: фирма-производитель

Пикапы Ford F-Series: бестселлер американского рынка на протяжении многих лет. Помимо небольшого F-150 в гамме есть и более крупные машины, такие как F-250 и F-450. Оказывается, большинство покупателей таких машин даже и не рассматривают их в качестве «рабочей лошадки»: большинство спроса приходится на дорогие комплектации.

В итоге к версиям Lariat, King Ranch и Platinum добавилась еще одна, которая и стала топовой – Limited. Эти машины оснащаются 4,4-литровым турбодизелем V8 мощностью 446 л.с. и вполне могут использоваться в качестве практически полноценного седельного тягача: масса буксируемого прицепа может достигать 13,5 тонн!

В салоне такого пикапа действительно царство роскоши: передние сиденья с вентиляцией, есть панорамная крыша, система кругового видеообзора, система помощи при движении задним ходом с прицепом и, естественно, полный комплекс самых современных систем безопасности.

Такой пикап обойдется в США минимум в 80 тысяч долларов за F-250 и 95 тысяч за F-450. Для сравнения: Mercedes-Benz S-класса в версии S450 стоит в Северной Америке меньше 90 тысяч долларов…

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Ford

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