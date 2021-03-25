Ford прекращает производство Mondeo

Некогда популярный седан представительского класса проиграл борьбу кроссоверам - семейство Mondeo полностью снимается с производства. Прямого преемника у модели не будет.

Как сообщает издание Autocar, за весь прошлый год компания смогла продать лишь 2400 экземпляров бизнес-седана. И это общий показатель всех рынков, где продается автомобиль! Между тем, кроссоверы заняли более 40 процентов от всего объема продаж. Собственно, цифры и повлияли на решение компании отказаться от Mondeo. Основной спрос приходится на кроссоверы - значит, этот сегмент и будет развиваться.

Кстати, место Mondeo тоже займет кроссовер, причем в формате кросс-купе и с гибридными силовыми установками. Легковой сегмент отныне будут представлять только две модели – компактная Fiesta и среднеразмерный Focus.