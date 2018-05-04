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4 май 2018

Ford придумал автомобильные «окна» для незрячих

Ford придумал автомобильные «окна» для незрячих
Автор фото: фирма-производитель

В компании Ford совместно с итальянским стартапом Aedo разработали «умные автоокна», которые позволят незрячим пассажирам и людям с ослабленным зрением «увидеть окружающие их пейзажи.

Технология Feel The View, на которой базируется прототип «умного» окна, фотографирует местность, которая в данный момент находится за окном автомобиля, превращая полученные фотографии в высококонтрастные черно-белые изображения. После этого с помощью особых светодиодов они проецируются на стекло автомобиля.

Когда пассажир прикасается к окну, он чувствует вибрацию – каждый из 225 оттенков серого цвета вибрирует с разной степенью интенсивности. Подобный тактильный контакт позволяет пассажирам воссоздавать в воображении окружающий их пейзаж.

Помимо этого, встроенный голосовой помощник, интегрированный в мультимедийную систему Ford, с помощью алгоритмов искусственного интеллекта сопровождает создание изображения на стекле аудио-описанием пейзажа.

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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