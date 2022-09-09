Автомобильный портал Motorpage
9 сен 2022

Ford "прокачал" свой комплекс автопилота

Ford "прокачал" свой комплекс автопилота

Компания Ford выпустила обновлённый до версии 1.2 программный комплекс системы полуавтономного управления BlueCruise. Новое программное обеспечение еще больше приблизило комплекс к полноценному автопилоту.

Из интересных функций можно выделить, скажем, автоматическое перестроение в соседнюю полосу - на машине даже не придется крутить руль. Достаточно лишь включить сигнал поворота и компьютер, оценив дорожную обстановку, перестроит машину в соседний ряд.

Появилась и функция In-Line Repositioning, которая отвечает за более естественное поведение автомобиля при движении в полосе. К примеру, обнаружив в соседнем потоке крупногабаритный транспорт, «автопилот» слегка сместит автомобиль в сторону от него в пределах полосы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Escort

Взгляните на Ford Escort, который продали за 50 миллионов рублей

29 августа 2022
Ford Bronco Heritage

Ford состарил внедорожник Bronco

11 августа 2022

Ford наконец-то нашел покупателя на свои индийские заводы

08 августа 2022
Ford Mustang

Новый Ford Mustang покажут раньше срока

27 июля 2022

Ford разработал зарядную станцию, которая сама подключается к автомобилю

21 июля 2022
Ford Bronco Sport (2021) вид спереди

Ford выводит Bronco на рынок Европы

05 июля 2022

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) они по-прежнему в строю Тест драйв
09 сентября 2022

Mitsubishi Outlander
"Они по-прежнему в строю"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) зачем он ходил к офтальмологу
Тест драйв
04 сентября 2022

Skoda Kodiaq
"Зачем Skoda Kodiaq ходил к офтальмологу"
JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор»
Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 4 2 6