Ford "прокачал" свой комплекс автопилота

Компания Ford выпустила обновлённый до версии 1.2 программный комплекс системы полуавтономного управления BlueCruise. Новое программное обеспечение еще больше приблизило комплекс к полноценному автопилоту.

Из интересных функций можно выделить, скажем, автоматическое перестроение в соседнюю полосу - на машине даже не придется крутить руль. Достаточно лишь включить сигнал поворота и компьютер, оценив дорожную обстановку, перестроит машину в соседний ряд.

Появилась и функция In-Line Repositioning, которая отвечает за более естественное поведение автомобиля при движении в полосе. К примеру, обнаружив в соседнем потоке крупногабаритный транспорт, «автопилот» слегка сместит автомобиль в сторону от него в пределах полосы.