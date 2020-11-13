Ford работает над новым кроссовером на базе электрического Мустанга

Ford год назад представил электрический среднеразмерный кроссовер Mustang Mach-E, однако им одним американский производитель ограничиваться не намерен

Как сообщает издание Insideevs, новая и более доступная модель будет создана на платформе электрического Mustang Mach-E, сборка ее пройдет там же — в Мексике, на заводе в городе Куаутитлан.

Других деталей о новом электромобиле Ford нет, вероятно, речь идет о компактной модели, ориентированной на тех клиентов, которым Mustang Mach-E попросту не по карману. Напомним, что производство товарных экземпляров Mustang Mach-E начнется 7 декабря. Напомним, что цена Mustang Mach-E в США начинается от $43 895.