Американская компания Ford выпустила новый электронный модуль для своих автомобилей, который выйдет на мировой рынок в качестве самостоятельного продукта и позволит владельцем старых автомобилей воспользоваться некоторыми функциями современных.

Новая разработка компании носит название SmartLink и представляет собой небольшую коробочку, которую можно подключить к диагностическому разъему OBD-II, что предоставит модулю доступ к шине обмена данных CAN (Controller Area Network). Стоит отметить, что такой интерфейс есть только у автомобилей брендов Ford и Lincoln, выпущенных не позднее 2010 года.

Включенный SmartLink способен подключиться к интернету сам с помощью встроенного модуля 4G/LTE, а также предоставить доступ в сеть всем желающим с помощью Wi-Fi-модуля. Одновременно система может поддерживать активное соединение только с восемью устройствами.

Кроме того, устройство с помощью GPS-модуля способно определять местоположения автомобиля, что, фактически, приравнивает его к навигационным системам.

Также, SmartLink имея доступ к шине CAN способен предоставлять водителю информацию о состоянии некоторых систем автомобиля, в частности, об уровне заряда аккумулятора и температуре охлаждающей жидкости.

SmartLink может выступать и в качестве системы бесключевого доступа. Так, с его помощью можно дистанционно отпирать/запирать двери, а также заводить/глушить двигатель. Более того, в случае необходимости передачи автомобиля третьим лицам, владелец может выставить ограничение на максимальную скорость.

И, наконец, большая часть из этих функций будет доступна с помощью приложения для смартфона (есть варианты как под Android, так и под iOS) или через специальный портал компании в интернете.

SmartLink выйдет на мировой рынок уже этим летом. Стоимость нового устройства пока не разглашается.