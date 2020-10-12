Автомобильный портал Motorpage
12 окт 2020

Ford рассказал, почему отказался от седанов

Ford рассказал, почему отказался от седанов
Автор фото: фирма-производитель

Летом 2020-го Ford прекратил выпуск сразу двух седанов: Ford Fusion (он же Ford Mondeo на европейском и азиатском рынках) и Lincoln MKZ. К концу года должно остановиться производство и флагманского лимузина Lincoln Continental. Таким образом, у Форда не останется в США ни одного седана

В чем причина? «Ключевым моментом здесь является то, что сегмент седанов находится в упадке в течение очень длительного времени и этот спад ускоряется в последние несколько лет», — сказал президент Ford North America и вице-президент Ford Motor Кумар Галхотра (Kumar Galhotra) в интервью Ford Authority.

Представитель Ford добавил, что автопром — очень ресурсоемкая отрасль: «Мы должны создать конкретный продукт и фабрику, а также все инструменты, плюс подключить поставщиков. На все это могут быть потрачены миллиарды долларов. Тогда встал вопрос о конечном размере капитала в этой среде. Куда мы хотим вложить этот капитал? Хотим ли мы инвестировать его в падающий сегмент или мы хотим инвестировать в растущий сегмент?».

В итоге компания решила вкладывать средства в более перспективное направление. «Поэтому мы приняли решение инвестировать в растущий сегмент, такой как Bronco, как Mach-E, как Bronco Sport, так что у нас будет гораздо больше продуктов, которые более чем компенсируют потерю седанов. Поскольку рынок не покупал эти автомобили, просто не имело смысла продолжать инвестировать в них», — объяснил Галхотра.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Ford Mustang не получит 7,3-литровый атмосферный V8

05 октября 2020

Марка Ford намекнула на изменения в дизайне при помощи скульптуры

30 сентября 2020
Ford Ranger T6

Назван самый американский автомобиль

21 сентября 2020
Ford Bronco 4-door (2021)

Названа дата начала производство нового рамного внедорожника Ford

15 сентября 2020
Ford Bronco Sport (2021)

Европейцам не видать Ford Bronco как своих ушей

18 августа 2020
Ford Bronco

Стали известны характеристики гибридного Ford Bronco

14 августа 2020

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Defender 110 - land rover defender 110 2020 заставит забыть прошлое Тест драйв
12 октября 2020

Land Rover Defender 110
"Land Rover Defender заставит забыть прошлое"
Skoda Rapid - skoda rapid 2020 «во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»
Тест драйв
09 октября 2020

Skoda Rapid
"«Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка…»"
KIA K5 - ria k5 2021 почему нам захотелось сравнить kia k5 с альпинистом
Тест драйв
07 октября 2020

KIA K5
"Почему нам захотелось сравнить KIA K5 с альпинистом"
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"

Написано новостей:

2 6 8 4 8