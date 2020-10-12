Ford рассказал, почему отказался от седанов

Летом 2020-го Ford прекратил выпуск сразу двух седанов: Ford Fusion (он же Ford Mondeo на европейском и азиатском рынках) и Lincoln MKZ. К концу года должно остановиться производство и флагманского лимузина Lincoln Continental. Таким образом, у Форда не останется в США ни одного седана

В чем причина? «Ключевым моментом здесь является то, что сегмент седанов находится в упадке в течение очень длительного времени и этот спад ускоряется в последние несколько лет», — сказал президент Ford North America и вице-президент Ford Motor Кумар Галхотра (Kumar Galhotra) в интервью Ford Authority.

Представитель Ford добавил, что автопром — очень ресурсоемкая отрасль: «Мы должны создать конкретный продукт и фабрику, а также все инструменты, плюс подключить поставщиков. На все это могут быть потрачены миллиарды долларов. Тогда встал вопрос о конечном размере капитала в этой среде. Куда мы хотим вложить этот капитал? Хотим ли мы инвестировать его в падающий сегмент или мы хотим инвестировать в растущий сегмент?».

В итоге компания решила вкладывать средства в более перспективное направление. «Поэтому мы приняли решение инвестировать в растущий сегмент, такой как Bronco, как Mach-E, как Bronco Sport, так что у нас будет гораздо больше продуктов, которые более чем компенсируют потерю седанов. Поскольку рынок не покупал эти автомобили, просто не имело смысла продолжать инвестировать в них», — объяснил Галхотра.