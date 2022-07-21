Ford разработал зарядную станцию, которая сама подключается к автомобилю

Зарядка электромобиля сравнима с процессом заправки обычной машины- заехал на станцию, вышел, открыл люк, вставил пистолет- коннектор и.т.д. Инженеры Ford , правда, смогли существенно упростить эту процедуру.

Да, американский концерн разработал роботизированную руку-контроллер, которая способна самостоятельно подключиться к автомобилю - достаточно послать специальную команду через приложение.

Предполагается, что первоначально такие зарядные станции будут устанавливать на парковочных местах для инвалидов, а после применение «роборуки» может быть расширено. К примеру, ею могут начать оснащать зарядные станции для автономного транспорта, способного подъезжать к «зарядкам» без водителя.