По данным исследования, даже при коротких поездках взрослому человеку достаточно 10 минут смотреть непрерывно на экран смартфона, чтобы его укачало

Пробки и езда по плохим дорогам зачастую становятся причиной укачивания: от этой проблемы в той или иной степени страдает две трети человечества. Особенно актуальна она для пассажиров, особенно для детей, которые большую часть дороги проводят на заднем сидении, не отрывая глаз от экрана игровой консоли или планшета с фильмом.

Первые результаты исследований с привлечением добровольцев показали, что риск укачивания существенно снижается, если разместить экраны в салоне автомобиля повыше, так, чтобы пассажир боковым зрением мог видеть дорогу с обеих сторон. В рамках дальнейших экспериментов исследователи планируют выяснить, какие технологии отображения информации могут быть использованы для эффективного предупреждения пассажиров о приближении к горному серпантину или ухабистым дорогам. Такое решение будет применено на будущих моделях компании Ford.

Кроме того, руководитель совета по исследованию проблемы укачивания в амстердамском Университете Врийе, профессор Бос, подготовил несколько советов, которые помогут решить проблему укачивания уже сегодня. Необходимо выбирать место на переднем сиденье или посередине заднего ряда – так, чтобы видеть дорогу перед собой; водитель должен управлять автомобилем максимально плавно, если человек в машине чувствует себя плохо, его необходимо отвлечь; необходимо избегать употребления кофе, использовать подушки или подголовник для фиксации головы и, наконец, пользоваться кондиционером с выключенным режимом рециркуляции.