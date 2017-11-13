Компания Ford запатентовала систему автономного вождения для езды по бездорожью. Она позволит автомобилям самостоятельно преодолевать даже участки со сложными условиями (рельеф, покрытие и т.д.), используя предустановленные в блоки управления алгоритмы.

Интересно, что создан он для повышения безопасности. Основываясь на данных GPS и показателях с лидаров и ультразвуковых сенсоров система сможет определить, что существует риск опрокидывания или другая опасность. В этом случае автоматика предложит водителю и пассажирам покинуть салон, а затем попытается самостоятельно преодолеть препятствие. Управлять автомобилем и следить за его действиями можно будет с помощью смартфона.

При этом автопилот будет работать в тесном взаимодействии с активной подвеской, которая может изменять клиренс и жесткость амортизаторов. Автопилот сможет притормаживать или менять положение каждого из колес по отдельности. При этом лидары смогут определять большие камни и активировать соответствующий режим.

