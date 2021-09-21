Ford смахнет пыль со старых наименований автомобилей

Американский концерн уже возродил прекрасный внедорожник Bronco, но скоро придет черед использования и других классических наименований

О данной инициативе заявил шеф-дизайнер европейского подразделения автопроизводителя Мурат Гюлер. К сожалению, топ-менеджер ни словом не обмолвился о конкретике. Впрочем, инсайдеры полагают, что первым в очереди на возрождение стоит Crown Victoria – в данный момент в Ford активно работают над семейством электрокаров, куда войдет крупноразмерный седан (он и получит это имя), а также некий городской миникар. Он, в свою очередь может взять имя «Ка» - в девяностых годах у Ford была такая городская микролитражка.

Отметим, что практику возрождения классических наименований переняли некоторые японские и европейские автопроизводители. Так, например, в Nissan возродили спорткар Z, а Lamborghini выпустила современную версию суперкара Countach. Из самых свежих инициатив вспоминается компания Renault, которая планирует возродить свою модель Renault 5.