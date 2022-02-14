Ford снимает с производства спорткар GT

Американский концерн совместно с партнером – фирмой Multimatic, которая занимаестся модификацией финального тиража спорткара GT, объявили о скором завершении жизненного цикла модели.

История Ford GT достаточно разнообразна. Первое поколение этого спорткара было представлено в 2004 году. Причем, выпускался он недолго – до 2006 года. Второе поколение появилось лишь десять лет спустя – в 2016 году, оно и выпускается по сей день.

Финальный тираж – это 1350 автомобилей серии Heritage Edition, которая подразумевает создание различных тематических версий спорткара, посвященных его спортивной славе. Здесь можно вспомнить, к примеру, Ford GT Alan Mann Heritage Edition – трибьют команде Alan Mann Racing, которая в шестидесятых годах экспериментировала с различными вариантами создания трековых машин на базе GT40. Другой хороший пример - 64 Prototype Edition. Эти машины посвящены победам Кена Майлза в «Ле-Мане» и «24 часах Дайтоны».

Стоит отметить, что все модернизации касались лишь внешнего вида спорткара – его «железо» оставалось и остается нетронутым. Впрочем, как нам кажется, в этом аспекте GT40 не требуется никаких модернизаций. Под капотом спорткара располагается 700-сильный мотор 3.5 V6 с двойным турбонаддувом. До 100 км/ч суперкар разгоняется примерно за 3,5 секунды при максимальной скорости более 350 км/ч.