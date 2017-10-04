На заводе совместного предприятия Ford Sollers в Елабуге собрали 50-тысячный Ford Transit. Юбилейным стал цельнометаллический фургон красного цвета с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 125 л.с. полной разрешенной массой 3,1 тонны.

В России производство данной модели началось в 2012 году: Transit стал первой моделью, сборку которой производят в Татарстане, причем по полному циклу, со сваркой и окраской.

Если российским «ГАЗелям» Ford Transit противостоять не может, то в сегменте одноклассников иностранных автобрендов является лидером. Сегодня завод производит свыше 55 модификацией специальных версий. Они созданы совместно с с аккредитованными кузовостроителями при поддержке научно-технического центра (R&D) компании Ford Sollers.

На российском рынке все версии Ford Transit представлены исключительно с 2,2-литровым турбодизелем Duratorq различной степени форсировки (125-155 л.с.). Основными покупателями Ford Transit являются компании, причем пассажирские микроавтобусы на его базе широко используются в качестве маршрутных такси и в пригородных перевозках.