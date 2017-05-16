На заводе Ford Sollers в Елабуге введены новые этапы контроля качества выпускаемой продукции. В зоне контроля был установлен дополнительный лазерный датчик, измеряющий на уже собранном автомобиле ширину зазора между двумя прилегающими панелями и уровень перепада между ними

Использование лазерной технологии позволило повысить точность измерения до 1 миллиметра. Прибор автоматически сообщает о выявленных отклонениях. В случае отклонений от стандарта выпуск автомобиля с линии блокируется и он возвращается на дополнительную регулировку кузовных панелей.

Также была введена проверка усилия закрывания дверей. На новом этапе контроля датчик измерения скорости на двери фиксирует скорость закрывания и проверяет ее на соответствие глобальным стандартам Ford. Если закрывание двери потребовало дополнительного усилия и скорость превышает заданное значение, автомобиль отправляется на регулировку дверей. Такой проверке подвергаются двери 100% автомобилей, сходящих с конвейера в Елабуге.

Напомним, что завод Ford Sollers в Елабуге выпускает Ford Kuga, Ford Explorer и линейку коммерческих автомобилей Ford Transit.