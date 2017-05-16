Автомобильный портал Motorpage
16 май 2017

Ford Sollers усилил контроль качества

Ford Sollers усилил контроль качества
Автор фото: фирма-производитель

На заводе Ford Sollers в Елабуге введены новые этапы контроля качества выпускаемой продукции. В зоне контроля был установлен дополнительный лазерный датчик, измеряющий на уже собранном автомобиле ширину зазора между двумя прилегающими панелями и уровень перепада между ними

Использование лазерной технологии позволило повысить точность измерения до 1 миллиметра. Прибор автоматически сообщает о выявленных отклонениях. В случае отклонений от стандарта выпуск автомобиля с линии блокируется и он возвращается на дополнительную регулировку кузовных панелей.

Также была введена проверка усилия закрывания дверей. На новом этапе контроля датчик измерения скорости на двери фиксирует скорость закрывания и проверяет ее на соответствие глобальным стандартам Ford.  Если закрывание двери потребовало дополнительного усилия и скорость превышает заданное значение, автомобиль отправляется на регулировку дверей. Такой проверке подвергаются двери 100% автомобилей, сходящих с конвейера в Елабуге.

Напомним, что завод Ford Sollers в Елабуге выпускает Ford Kuga, Ford Explorer и линейку коммерческих автомобилей Ford Transit. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Ford Sollers

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford

Ford хочет запатентовать странный руль

12 мая 2017
Ford Focus

Названы самые популярные подержанные иномарки в России

11 мая 2017
СП Ford Sollers

Ford модернизировал производство двигателей в России

25 апреля 2017
Ford Kuga

В России собрали 50-тысячный Ford Kuga

21 апреля 2017
Ford Tourneo Custom 2017

В России начались продажи Ford Transit Custom и Turneo Custom

14 апреля 2017

Ford решил бороться с укачиванием в автомобиле

06 апреля 2017

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage, Volkswagen Tiguan - сравнительный тест: kia sportage 2016 и volkswagen tiguan 2017. попробуй, догони! Сравнительный тест
15 мая 2017

KIA Sportage, Volkswagen Tiguan
"Попробуй, догони!"
Ford Kuga - ford kuga 2017 за правильным медом
Тест драйв
14 мая 2017

Ford Kuga
"За правильным медом"
Infiniti QX60 - infiniti qx60 2017 разбудить торнадо
Тест драйв
12 мая 2017

Infiniti QX60
"Разбудить торнадо"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 лови момент!
Тест драйв
09 мая 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Лови момент!"

Написано новостей:

1 8 8 3 4