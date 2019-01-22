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22 янв 2019

Ford терпит поражение от беспилотников

Ford терпит поражение от беспилотников

В 2016 году концерн заявил о полном сосредоточении на системах автопилота четвертого уровня, которые не будут требовать водительского вмешательства. Однако недавно стало известно, что компания слегка погорячилась с планами

Глава подразделения Ford Smart Mobility Марси Клеворн рассказала, что автопроизводитель не будет сразу создавать беспилотники четвёртого уровня (без руля и педалей), а для начала разработает автомобиль с третьим уровнем автономности (требующий постоянного контроля водителя).

Дело в том, что компания решила придерживаться ступенчатого подхода в данном направлении.  В руководстве считают, что потребителю будет очень сложно принять эти функции, по причине абсолютно иного способа передвижения на автомобилях. Ступенчатый подход, в свою очередь, позволяет предоставлять автономность пошагово, что позволит плавно вовлечь владельца автомобиля в новую для него экосистему. Что же касается сроков появления полностью автономных систем, то в компании ориентируются на 2022 год.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News Europe

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