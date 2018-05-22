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22 май 2018

Ford Transit получил «раллийную» версию

Ford Transit получил «раллийную» версию
Автор фото: фирма-производитель

Ford не имеет заводской команды в чемпионате мира по ралли, но поддерживает компанию М-Sport, которая выставляет там гоночные Ford Fiesta. Вместе они создали спецверсию фургона Ford.

Машина получила название Ford MS-RT Transit Custom. Внешне машину легко отличить от обычного Transit Custom по иному переднему бамперу, расширенным колесным аркам, диффузорам спереди и сзади, а также черному спойлеру над задней дверью.

В M-Sport доработали подвеску фургона. Он получил спортивные пружины Eibach из-за чего у него понизился дорожный просвет. Также на фургоне появилась спортивная выхлопная система с двумя разнесенными патрубками. Довершают картину 18-дюймовые легкосплавные колеса OZ Racing с низкопрофильной резиной.

В салоне появились сиденья с комбинированной отделкой из кожи наппа и замши, а также спортивное рулевое колесо с вставками из углеволокна.

А вот под капотом никаких доработок нет. Ford MS-RT Transit Custom оснащен 2-литровым турбодизелем мощностью 170 л.с., в качестве трансмиссии предлагаются 6-ступенчатые механическая или автоматическая коробки передач.

Машина предлагается исключительно на рынке Великобритании по цене от 32 995 фунтов стерлингов (около 2,8 миллионов рублей).

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При написании новости использовалась информация:
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