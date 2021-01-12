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12 янв 2021

Ford уходит из Бразилии

Ford уходит из Бразилии
Автор фото: фирма-производитель

Страна, которая  на протяжении века была для американской марки, чуть ли не домом родным, перестанет быть таковым уже в этом году.

Да, читатели Motorpage, Ford продолжает реструктуризацию своего бизнеса. Из Бразилии компания уходит не полностью, а только лишь сворачивает производство. Более того, рынок этой страны остается чуть ли не самым приоритетным для компании. Уже заявлено, что на него поставят и новый Ranger, и новый Mustang.

Что же до заводов, то две фабрики уже закрылись буквально на днях. Третья прекратит работу в конце нынешнего года. Как сообщает «Коммерсант», издержки, связанные с прекращением производства, обойдутся компании более чем в 4 миллиарда долларов.

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