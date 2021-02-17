Ford уходит в зеленый край

Концерн решил встать на «зеленые рельсы», пока только в рамках своего европейского подразделения

К 2026 году европейский Ford станет производить электрический транспорт. Это касается как пассажирских, так и коммерческих автомобилей. Резкого перехода не будет, сперва, начнут выпускаться гибриды, а уже в 2030 – «электрички». Коммерческие электромобили на батареях появятся раньше в 2025-2027 годах.

Главным предприятием, на котором будут производить подобные автомобили, станет завод концерна в Кельне. Его уже начинают переоборудовать под новый формат производства, в эти процессы уже планируют внести около миллиарда долларов инвестиций. Первый электрический продукт Ford будет представлен уже в 2023 году.