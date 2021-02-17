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17 фев 2021

Ford уходит в зеленый край

Ford уходит в зеленый край
Автор фото: фирма-производитель

Концерн решил встать на «зеленые рельсы», пока только в рамках своего европейского подразделения

К 2026 году европейский Ford станет  производить  электрический транспорт. Это касается как пассажирских, так и коммерческих автомобилей.  Резкого перехода не будет, сперва, начнут выпускаться гибриды, а уже в 2030 – «электрички». Коммерческие электромобили на батареях появятся раньше  в 2025-2027 годах.

Главным предприятием, на котором будут производить подобные автомобили, станет завод концерна в Кельне. Его уже начинают переоборудовать под  новый формат производства,  в эти процессы уже планируют внести около миллиарда долларов инвестиций.  Первый электрический продукт Ford будет представлен уже в 2023 году.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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