Ford уважает потеющих водителей

В последнее время американский концерн буквально раскидывается своими разработками и, по всей видимости, останавливаться не собирается. Относительно недавно Ford приготовил новую технологию, которая направлена на изучение влагостойкости обивки кресел

Проще говоря, в Ford изобрели робота, который имитирует вспотевшие ягодицы водителя. Это чудо техники всего за три дня садится на сиденье автомобиля 7500 раз, что эквивалентно десятилетнему использованию. В основу взята физиология среднего человека: подушка робота нагревается до 36° C и пропитывается 450 миллилитрами воды. Интересно, что год назад была разработана первая версия робота, которая проверяла сидения на износостойкость, тогда ученые пришли к выводу, что материалы, которые Ford использует для автомобильных сидений, выдерживают десятилетия механического износа.

Теперь пришла пора проверить, что происходит с сиденьями, когда в них усаживается «мокрый» водитель или пассажир. Первым испытание пройдет кресло хот-хэтча Fiesta ST. Позднее тестирование пройдут и другие сиденья моделей марки Ford, выпускаемых для рынка Европы.