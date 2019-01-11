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11 янв 2019

Ford уважает потеющих водителей

Ford уважает потеющих водителей
Автор фото: фирма-производитель

В последнее время американский концерн буквально раскидывается своими разработками и, по всей видимости, останавливаться не собирается. Относительно недавно Ford приготовил новую технологию, которая направлена на изучение влагостойкости обивки кресел

Проще говоря, в Ford изобрели робота, который имитирует вспотевшие ягодицы водителя. Это чудо техники всего за три дня садится на сиденье автомобиля 7500 раз, что эквивалентно десятилетнему использованию. В основу взята физиология среднего человека: подушка робота нагревается до 36° C и пропитывается 450 миллилитрами воды. Интересно, что год назад была разработана первая версия робота, которая проверяла сидения на износостойкость, тогда ученые пришли к выводу, что материалы, которые Ford использует для автомобильных сидений, выдерживают десятилетия механического износа.

Теперь пришла пора проверить, что происходит с сиденьями, когда в них усаживается «мокрый» водитель или пассажир. Первым испытание пройдет кресло хот-хэтча Fiesta ST. Позднее тестирование пройдут и другие сиденья моделей марки Ford, выпускаемых для рынка Европы.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , auto.ru

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