Ford выступает за инновации

Американский концерн построил предприятие стоимостью в 45 миллионов долларов, где никто ничего не производит. Однако его цель заключается в другом - исследования и инновационные разработки

Центр передового производства (Advanced Manufacturing Center) - именно так называется новое предприятие Ford - которое расположилось в Мичигане. Теперь здесь будут исследоваться все перспективные технологии перед их применением в серийном производстве. По словам президента по глобальным операциям Ford Джо Хинричса: «Более ста лет назад Форд внедрил конвейер, навсегда изменив массовое производство. Сегодня мы заново изобретаем завтрашнюю сборочную линию — внедряя технологии, о которых когда-то лишь мечтали в кино, тем самым повышая эффективность и качество производства».

Кстати, одной из технологий, которая будет исследоваться в данном центре,является трехмерная печать. Для развития этого направления, новый центр оснащен двадцатью специальными принтерами. Причём для изготовления будут использоваться совершенно разные материалы -от полимеров до углерода. Кстати, совсем недавно в Ford заявили о применении подобных наработок в серийных автомобилях. Например, в следующем поколении F-150 Raptor отпечатанные детали будут применяться в интерьере, а в Shelby Mustang GT500 подобное решение будет применяться в тормозной системе. В дальнейшем объемы использования таких деталей будет увеличиваться.