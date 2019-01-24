Ford возвращается к хардкору

В Ford не стали исключать создания версии нового 700-сильного купе Shelby GT500 с механической коробкой передач. В случае, если такой автомобиль захотят клиенты

Да, Ford Shelby GT500 стал яркой премьерой автосалона в Детройте. Однако одна деталь подпортила фанатам все впечатление. Дело в том, что самая мощная за всю историю Ford Mustang модель и самый мощный дорожный Ford выйдет в продажу в ближайшее время, но только с роботизированной коробкой передач.

Однако в Ford оперативно пресекли все негативные отзывы. В интервью Road & Track главный инженер Ford Performance Карл Виддман заявил, что компания будет прислушиваться к пожеланиям клиентов. Безусловно, официальным заявлением эти слова нельзя назвать, однако намек на то, что у Shelby GT500 есть шанс обзавестись механической коробкой передач, все же присутствует.

Интересно, что концерн чуть ли не превозносит свою роботизированную трансмиссию и в качестве ее преимуществ называет скорость переключения передач. По заявлению представителей Ford, трансмиссия с двойным сцеплением меняет ступени настолько быстро, что управляющему механической трансмиссией, трудно соперничать по этому показателю.