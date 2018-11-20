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20 ноя 2018

Ford вступает в борьбу за запахи

Ford вступает в борьбу за запахи
Автор фото: фирма-производитель

Что не нравилось нашим покупателям при выборе китайского автомобиля – это запах фенола в салоне. Сейчас возникла новая напасть - уже китайским покупателям не нравится, как пахнут новые автомобили. Компания Ford решила взять ситуацию под контроль

Китайский рынок, безусловно, перспективен и многие компании готовы «лечь костьми», чтобы укрепить свои позиции на нем. В Ford решили поступить иначе и легли, что называется, носом. Дело в том, что неприятный запах в салоне автомобиля действительно отталкивает китайцев от покупки машины. Более того, значение этого фактора опережает даже проблемы топливной экономичности. Водители в КНР считают, что если в автомобили чем-то пахнет, то это может повредить их здоровью.

Еще летом прошлого года Ford наняла целую команду «экспертов обоняния», которые проводят по 300 тестов в год, обнюхивая» каждый элемент отделки - от ковриков до рулевого колеса, и оценивая их от «не ощутимого» до «крайне неприятного».  Кстати, одним из результатов подобных работ  стало введение специальной системы нейтрализации:  автомобиль оставляют под солнцем с опущенными стеклами и включенной климатической установкой до полного удаления неприятных запахов из салона. Система «просушки» использует специальное ПО и набор датчиков, и работает только в автомобилях с автономной системой управления.

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motor, Авторамблер, drive2

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