Ford вступает в борьбу за запахи

Что не нравилось нашим покупателям при выборе китайского автомобиля – это запах фенола в салоне. Сейчас возникла новая напасть - уже китайским покупателям не нравится, как пахнут новые автомобили. Компания Ford решила взять ситуацию под контроль

Китайский рынок, безусловно, перспективен и многие компании готовы «лечь костьми», чтобы укрепить свои позиции на нем. В Ford решили поступить иначе и легли, что называется, носом. Дело в том, что неприятный запах в салоне автомобиля действительно отталкивает китайцев от покупки машины. Более того, значение этого фактора опережает даже проблемы топливной экономичности. Водители в КНР считают, что если в автомобили чем-то пахнет, то это может повредить их здоровью.

Еще летом прошлого года Ford наняла целую команду «экспертов обоняния», которые проводят по 300 тестов в год, обнюхивая» каждый элемент отделки - от ковриков до рулевого колеса, и оценивая их от «не ощутимого» до «крайне неприятного». Кстати, одним из результатов подобных работ стало введение специальной системы нейтрализации: автомобиль оставляют под солнцем с опущенными стеклами и включенной климатической установкой до полного удаления неприятных запахов из салона. Система «просушки» использует специальное ПО и набор датчиков, и работает только в автомобилях с автономной системой управления.