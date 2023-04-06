Ford запатентовал новую систему обнаружения

Безопасность – это важный параметр в автомобиле, который имеет одинаковое значение и для пассажиров внутри него и для людей вокруг, поэтому разработка новых систем активной и пассивной безопасности является одним из приоритетных направлений для автомобильных компаний

Недавно, например, концерн Ford представил новую разработку – систему распознавания, но не пешеходов, а поездов! Согласно патенту, технология может быть реализована двумя способами, каждый из которых позволяет бортовой электронике определить наличие угрозы со стороны поезда.

В первом случае, инженеры предполагают установку датчиков на переезде и детектора их сигнала на автомобиле. Обмениваясь информацией с датчиками, бортовая электроника сможет понять, приближается ли поезд. Во втором случае – использование бортовых радаров автомобиля, которые будут взаимодействовать с инфраструктурой переезда.