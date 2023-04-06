Автомобильный портал Motorpage
6 апр 2023

Ford запатентовал новую систему обнаружения

Ford запатентовал новую систему обнаружения
Автор фото: фирма-производитель

Безопасность – это важный параметр в автомобиле, который имеет одинаковое значение и для пассажиров внутри него и для людей вокруг, поэтому разработка новых систем активной и пассивной безопасности является одним из приоритетных направлений для автомобильных компаний

Недавно, например, концерн Ford представил новую разработку – систему распознавания, но не пешеходов, а поездов! Согласно патенту, технология может быть реализована двумя способами, каждый из которых позволяет бортовой электронике определить наличие угрозы со стороны поезда.

В первом случае, инженеры предполагают установку датчиков на переезде и детектора их сигнала на автомобиле. Обмениваясь информацией с датчиками, бортовая электроника сможет понять, приближается ли поезд. Во втором случае – использование бортовых радаров автомобиля, которые будут взаимодействовать с инфраструктурой переезда.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Ford терпит большие убытки из-за электромобилей

27 марта 2023
Ford Mustang Mach-E (2021)

Ford решил отказаться от своей славной истории

23 марта 2023
Ford Explorer [EU] (2024)

Представлен новый Ford Explorer

22 марта 2023

Старый Ford Transit возродился в виде электрокара

01 марта 2023

Может ли Ford стоить миллион долларов?

01 марта 2023

Ford построит крупный завод по производству аккумуляторов

22 февраля 2023

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Aurus Senat - aurus senat (2019) монумент оправданных ожиданий Тест драйв
05 апреля 2023

Aurus Senat
"Монумент оправданных ожиданий"
Lada Vesta - lada vesta (2015) «между прошлым и будущим»
Вторичный рынок
31 марта 2023

Lada Vesta
"«Между прошлым и будущим»"
Jeep Grand Cherokee - jeep grand cherokee (2022) управляемость девочкам не уперлась
Тест драйв
26 марта 2023

Jeep Grand Cherokee
"Управляемость девочкам не уперлась"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 pro (2020) «ваш выбор будет одобрен»
Тест драйв
21 марта 2023

Chery Tiggo 4
"«Ваш выбор будет одобрен»"

Написано новостей:

3 2 7 5 4