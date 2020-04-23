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23 апр 2020

Ford запатентовал приложение для определения запаха в такси

Ford запатентовал приложение для определения запаха в такси

Ford оформил патент на устройство и программное обеспечение, позволяющие определить, насколько воздух в автомобиле, на котором вы собираетесь ехать, подходит для вас

Ford оформил патент на устройство и программное обеспечение, позволяющие определить, насколько воздух в автомобиле, на котором вы собираетесь ехать, подходит для вас. Изготовление промышленных образцов — это дело будущего, но технология, позволяющая пользователям автомобилей проводить пробы воздуха, уже существует и называется «электронный нос».

Как сообщает издание Car and Driver, автомобили планируется оснащать устройствами, в конструкции которых фигурируют спектрометр, хроматограф, оптические и полупроводниковые датчики. Подобные технологии, использующие химические реакции для определения запахов в воздухе, жидкости или твердых пробах, применяются сейчас в косметической и пищевой промышленности. Предполагается, система будет распознавать неприятные запахи, а также аллергены, которые могут находиться в салонах автомобилей такси. Пользователь сможет, например, в настройках приложения прописать, что у него имеется аллергия на арахис, а также не нравится ряд запахов. Данные отправятся на сервер и будут учитываться при назначении автомобиля.

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За рулем

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