Ford запатентовал систему обеспечения комфорта для животных

Этот американский концерн в последнее время удивляет всех необычными проектами бытового назначения - кровать с функцией шумоподавления, матрас с механизмом колебаний и т.д. Нынешняя разработка несколько проще, однако она станет очень важной для большинства автомобилистов

Все люди любят путешествовать, в частности на автомобилях. Разумеется, многие берут с собой в рейс четвероногих питомцев и даже не подозревают, что поездка для животных часто оборачивается стрессом. А если на улице стоит жаркий день, то присутствует и угроза существенного вреда здоровью.

Ford же создал специальную систему, которая, поключаясь к стандартным датчикам автомобиля, способна обеспечивать комфортное пребывание животного в салоне. Так, в зависимости от температуры тела питомца система может открывать либо закрывать окна (в том числе во время стоянки), управлять климатом в зоне нахождения животного, а также включать или выключать обогрев и вентиляцию сидений.