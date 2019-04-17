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17 апр 2019

Ford защитил автомобильные ключи от угонщиков

Ford защитил автомобильные ключи от угонщиков

Система бесключевого доступа в автомобиль является очень удобной функцией, но при этом она уязвима для угонщиков. Компания Ford решила побороться с этой проблемой

Проблема заключается в следующем: с помощью ретранслятора угонщики считывают импульс сигнала бесключевого доступа и передают его по радиоканалу на второе устройство, которым имитируется наличие ключа. Устройство ретранслирует импульс находящемуся рядом автомобилю, тот «видит» ключ и разблокирует двери, позволяя завести двигатель и уехать.

Инженеры Ford придумали следующее решение - брелок оснащается датчиком движения, который определяет положение ключа в пространстве. Если он в течение 40 секунд лежит неподвижно, радиопередатчик в нём отключается. В таком случае брелок уходит в спящий режим, чтобы не быть пойманным ретранслятором радиосигнала. Первыми этой технологией оборудуют новые автомобили Fiesta и Focus в Европе. Также можно заменить ключ для машин, выпущенных не позднее 2017 года. 

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При написании новости использовалась информация:
Популярная механика, Журнал auto.ru

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