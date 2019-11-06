Автомобильный портал Motorpage
6 ноя 2019

Известна дата дебюта возрождённого Ford Bronco

Известна дата дебюта возрождённого Ford Bronco
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford объявила, что мировая премьера внедорожника Bronco нового поколения состоится весной 2020 года

Забавно, что представители фирмы пока не торопятся показывать детали будущей новинки, ограничившись лишь демонстрацией изменённой эмблемы, вдохновлённой предыдущими версиями модели. Однако, некоторые данные все же известны.

Во первых,  новый внедорожник выйдет в двух типах кузова – трёхдверном и удлинённом с пятью дверями, причем они, как и крыша, станут легкосъёмными.  Что касается моторов, то, по предварительным данным, новый Ford Bronco оснастят 230-сильной «турбочетвёркой» 2.3 и 2,7-литровым битурбированным V6 мощностью около 300 сил. Они будут сочетаться с семиступенчатой «механикой» и десятиступенчатым «автоматом». Привод, разумеется, только полный.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Электрический кроссовер Mustang: объявлена дата презентации

28 октября 2019

Ford пробуждает у американцев патриотические чувства

14 октября 2019

Ford идет в Индию

03 октября 2019

Российские дилеры Ford получат компенсацию

13 сентября 2019

Ford будет дан очередной кредит для поддержки производства

12 сентября 2019
Ford

Новый Ford: автомобиль и проектор

30 августа 2019

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Discovery Sport - land rover discovery sport 2020 великий путаник Тест драйв
06 ноября 2019

Land Rover Discovery Sport
"Великий путаник Land Rover Discovery Sport"
DFM 580 - чем dfm 580 2019 похож на швейцарский нож?
Тест драйв
04 ноября 2019

DFM 580
"Чем DFM 580 похож на швейцарский нож?"
Suzuki Jimny - suzuki jimny 2019 тут вам не игрушки: сюрпризы от suzuki jimny
Тест драйв
01 ноября 2019

Suzuki Jimny
"Тут вам не игрушки: сюрпризы от Suzuki Jimny"
Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace - jaguar e-pace, f-pace и i-pace: кроссоверы, которые гуляют сами по себе
Сравнительный тест
25 октября 2019

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace
"Кроссоверы, которые гуляют сами по себе"

Написано новостей:

2 4 5 7 8