Известна дата дебюта возрождённого Ford Bronco

Компания Ford объявила, что мировая премьера внедорожника Bronco нового поколения состоится весной 2020 года

Забавно, что представители фирмы пока не торопятся показывать детали будущей новинки, ограничившись лишь демонстрацией изменённой эмблемы, вдохновлённой предыдущими версиями модели. Однако, некоторые данные все же известны.

Во первых, новый внедорожник выйдет в двух типах кузова – трёхдверном и удлинённом с пятью дверями, причем они, как и крыша, станут легкосъёмными. Что касается моторов, то, по предварительным данным, новый Ford Bronco оснастят 230-сильной «турбочетвёркой» 2.3 и 2,7-литровым битурбированным V6 мощностью около 300 сил. Они будут сочетаться с семиступенчатой «механикой» и десятиступенчатым «автоматом». Привод, разумеется, только полный.