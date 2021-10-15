Легковые Ford могут вернуться в Россию

Глава «Форд Соллерс» допустил, что в отдаленной перспективе на предприятии могли бы наладить производство полноразмерных внедорожников
«Чем черт не шутит. Если хотите знать мое мнение, то было бы правильно рассматривать легковой сегмент в тех направлениях, в которых традиционно силен настоящий американский Ford. Скажем, это могут быть полноразмерные внедорожники», — цитирует портал Autonews главу предприятия Адиля Ширинова.
Отметим, что слова о возрождении легкового сегмента Ford были произнесены топ-менеджером во время официального заявления по производству электрических Ford Transit на мощностях Sollers в 2023 году. Сам автомобиль был представлен в ноябре прошлого года. Машину оснащают лишь одним электромотором на задней оси, который развивает 270 лошадиных сил. Что касается запаса хода, то он может варьироваться от 200 до 350 километров (в зависимости от версии).