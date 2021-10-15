Легковые Ford могут вернуться в Россию

Глава «Форд Соллерс» допустил, что в отдаленной перспективе на предприятии могли бы наладить производство полноразмерных внедорожников

«Чем черт не шутит. Если хотите знать мое мнение, то было бы правильно рассматривать легковой сегмент в тех направлениях, в которых традиционно силен настоящий американский Ford. Скажем, это могут быть полноразмерные внедорожники», — цитирует портал Autonews главу предприятия Адиля Ширинова.

Отметим, что слова о возрождении легкового сегмента Ford были произнесены топ-менеджером во время официального заявления по производству электрических Ford Transit на мощностях Sollers в 2023 году. Сам автомобиль был представлен в ноябре прошлого года. Машину оснащают лишь одним электро­мотором на задней оси, который развивает 270 лошадиных сил. Что касается запаса хода, то он может варьироваться от 200 до 350 километров (в зависимости от версии).