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30 сен 2020

Марка Ford намекнула на изменения в дизайне при помощи скульптуры

Марка Ford намекнула на изменения в дизайне при помощи скульптуры

На автосалоне в Пекине компания Ford продемонстрировала необычный арт-объект — скульптуру некоего «автомобиля будущего». Она выполнена в соответствии с новыми канонами фирменного стиля Progressive Energy In Strength

Арт-объект переосмысливает дизайнерский язык Ford за счёт более стремительных и динамичных, но в то же время ровных и гладких линий. Скульптура должна символизировать уверенное движение вперёд и прогрессивную энергию бренда.

Отличительной чертой инсталляции стала новейшая решётка радиатора Ford: она имеет восьмиугольную форму, а трёхмерное наполнение решётки выполнено из элементов аналогичных очертаний. Возможно, такая решётка появится в ближайшем будущем на серийных Фордах.

Сама же скульптура вызывает прямые ассоциации со спорткарами семейства Ford Mustang, что заставило заподозрить в ней намёк на скорое появление Мустанга нового поколения. Предполагается, что семейство сменит поколение к началу 2022 года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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