Автомобильный портал Motorpage
22 сен 2017

Первый автономный автомобиль Ford будет каршеринговым

Первый автономный автомобиль Ford будет каршеринговым
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford объявила о том, что первый автономный автомобиль четвертого уровня (автоматика полностью контролирует вождение, но водитель должен присутствовать в салоне машины, чтобы при необходимости перехватить управление) появится в 2021 году.

Причем Ford намерен вывести гибридный автомобиль, который будет использоваться в качестве такси или в сервисах каршеринга (кратковременная аренда автомобиля без водителя). В 2017-2021 годах Ford инвестирует 700 миллионов долларов в производство автономных автомобилей и электромобилей на своем заводе в штате Мичиган.

Сегодня Ford испытывает на дорогах общего пользования автономные автомобили 4-го уровня согласно классификации SAE. Он создан на базе гибридного седана Ford Fusion (Mondeo в Европе).

В разработке автономных автомобилей Ford сделал ставку на лидары (LiDAR), которые определяют местоположение автомобиля с точностью до сантиметра с помощью коротких лазерных импульсов, позволящих в режиме реального времени генерировать точную карту местности высокой четкости в 3D-формате. LiDAR распознает ближайшие объекты и использует собранную информацию для определения лучшего пути движения автомобиля.

Автомобили оснастили 3D-картами высокого разрешения, где представлена информация о дороге и том, что находится над ее поверхностью, включая дорожную разметку, знаки, географию, ориентиры и топографию. Ford первым провел успешные тесты автономных автомобилей в условиях зимней погоды. Совместное использование LiDAR-сенсоров и 3D-карт высокого разрешения также позволяет автономным автомобилям Ford успешно передвигаться в полной темноте.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Ford

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford

Ford запатентовал автомобильный «обеденный» стол с подушкой безопасности

21 сентября 2017
Ford

Ford готовит атаку на рынок Индии

19 сентября 2017
Ford Mustang

Ford привез в Европу самый мощный Mustang

11 сентября 2017
Ford Kuga

В России обнаружили более 20 тыс. опасных Ford Kuga

08 сентября 2017
Ford Transit

Ford Transit получил в России «подключенную» версию

05 сентября 2017
Ford Ranger Black Edition

Ford Ranger получил спецверсию

01 сентября 2017

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada 4x4 - lada 4x4 2017 российское традиционное Тест драйв
22 сентября 2017

Lada 4x4
"Российское традиционное"
Volkswagen Passat - volkswagen passat variant 2015 глубокоуважаемый
Тест драйв
20 сентября 2017

Volkswagen Passat
"Глубокоуважаемый"
Jaguar F-Pace, Lexus RX - сравнительный тест jaguar f-pace 2016 и lexus rx 2016. оптический обман
Сравнительный тест
18 сентября 2017

Jaguar F-Pace, Lexus RX
"Оптический обман"
KIA Mohave - kia mohave 2018 оседлать бронтозавра
Тест драйв
15 сентября 2017

KIA Mohave
"Оседлать бронтозавра"

Написано новостей:

1 9 7 5 5