Компания Ford объявила о том, что первый автономный автомобиль четвертого уровня (автоматика полностью контролирует вождение, но водитель должен присутствовать в салоне машины, чтобы при необходимости перехватить управление) появится в 2021 году.

Причем Ford намерен вывести гибридный автомобиль, который будет использоваться в качестве такси или в сервисах каршеринга (кратковременная аренда автомобиля без водителя). В 2017-2021 годах Ford инвестирует 700 миллионов долларов в производство автономных автомобилей и электромобилей на своем заводе в штате Мичиган.

Сегодня Ford испытывает на дорогах общего пользования автономные автомобили 4-го уровня согласно классификации SAE. Он создан на базе гибридного седана Ford Fusion (Mondeo в Европе).

В разработке автономных автомобилей Ford сделал ставку на лидары (LiDAR), которые определяют местоположение автомобиля с точностью до сантиметра с помощью коротких лазерных импульсов, позволящих в режиме реального времени генерировать точную карту местности высокой четкости в 3D-формате. LiDAR распознает ближайшие объекты и использует собранную информацию для определения лучшего пути движения автомобиля.

Автомобили оснастили 3D-картами высокого разрешения, где представлена информация о дороге и том, что находится над ее поверхностью, включая дорожную разметку, знаки, географию, ориентиры и топографию. Ford первым провел успешные тесты автономных автомобилей в условиях зимней погоды. Совместное использование LiDAR-сенсоров и 3D-карт высокого разрешения также позволяет автономным автомобилям Ford успешно передвигаться в полной темноте.

