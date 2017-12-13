Компания Ford рассказала, что первый ее полностью автономный автомобиль будет оригинальной моделью. Модель будет использоваться в сервисах кар- и райдшеринга. Некоторыми подробностями о машине поделился исполнительный вице-президент и вице-президент Ford по глобальным рынкам Джим Фарли.

Бесплиотнник, предназначенный для коммерческого использования, будет отличаться особой прочностью конструкции. Наравне с использованием гибридного привода это позволит новой модели находиться на дороге 20 часов в сутки. Пилотный проект по тестированию прототипа беспилотника Ford в реальных условиях стартует в следующем году.

При создании первого в истории компании беспилотника будет применен опыт Ford в разработке коммерческого и специального автотранспорта – от грузовых фургонов и микроавтобусов Ford Transit до тяжелых пикапов Super Duty и полицейских автомобилей. Автономный автомобиль получит усиленные тормоза, колеса и кузов, которые смогут выдержать длительную эксплуатацию в условиях активного коммерческого использования.

В Ford считают, что коммерческий беспилотник будет находиться на дороге около 20 часов в сутки. Еще и поэтому в компании сделали выбор в пользу гибридного, а не чисто электрического автомобиля, которому понадобились бы многочисленные остановки для подзарядки. Кроме того, возможность выработки энергии на борту позволяет обеспечить питанием вычислительные системы и многочисленные сенсоры беспилотного автомобиля, практически не влияя на дальность его пробега. Как отметил Фарли, 99,6% высоковольтных батарей в гибридных силовых установках Ford остаются рабочими и после завершения гарантии на автомобиль, что является дополнительным аргументов в пользу выбора гибридной схемы для коммерческого использования.

Компания также проводит исследования клиентуры, которые помогают понять, какими функциями и системами должны обладать интерьер и экстерьер автономного автомобиля. Например, опыт сотрудничества с Domino’s Pizza показал, что клиентам понравились голосовые инструкции, которые воспроизводились через расположенные на кузове автомобиля динамики и объясняли, как достать из специального отсека пиццу. Чтобы поведение беспилотника на дороге было более понятным и предсказуемым для других участников движения, его оснастят внешними световыми сигналами, оповещающими окружающих о движении автомобиля в беспилотном режиме, намерении уступить дорогу или начать движение после остановки. Эксперимент, в ходе которого была изучена реакция окружающих на такие сигналы, был недавно проведен Ford совместно с Вирджинским институтом техники и транспорта.

В следующем году начнется новый этап в разработке технологий автономного вождения Ford и связанных с ними бизнес-моделей. В городе, где Ford планирует реализовать первый коммерческий проект с использованием автономных автомобилей, будут запущены первые пилотные программы с их участием.