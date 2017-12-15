Управление транспортным средством в похмельном состоянии на самом деле ничем не лучше вождения в нетрезвом виде: скорость реакций замедляется, наблюдается повышенная сонливость и т.д. При этом, согласно исследованию компании Ford, около 40% российских водителей управляли автомобилем с похмельем.

При этом 13% респондентов делают это только после праздников. 60% водителей, заявили, что никогда не управляют автомобилем после употребления алкоголя накануне, однако 2% «завязали» с вождением в состоянии похмелья только после аварии.

По данным исследования компании Brandwatch, специализирующейся на мониторинге социальных сетей, самым «похмельным» днем недели в мире является воскресенье, а время, когда похмелье ощущается особенно остро – 11 часов утра. Самым «похмельным» днем 2017 года в мире компания на основе анализа твитов назвала 1 января – первый день Нового года, который особенно широко отмечается в России.

Ford заказал исследование с целью напомнить об опасностях управления автомобилем на следующий день после «возлияний», когда многие водители все еще находятся под влиянием алкоголя. Например, в Великобритании каждое десятое задержание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения происходит между 6 и 8 часами утра.

Даже если уровень алкоголя в крови водителя в состоянии похмелья ниже определенного законом лимита, он может представлять такой же риск, как «официально» нетрезвый водитель, так как выпившие накануне люди, скорее всего, не выспались и их реакции замедлены.



Ford пытается донести эту мысль до водителей с помощью уникального оборудования, разработанного специально для в глобальной социальной программы Ford Driving Skills for Life («Академия безопасного вождения Ford» в России), помогающей начинающим водителям получить навыки безопасного управления автомобилям. Участникам программы предлагается примерить «похмельный костюм», разработанный при участии специалистов знаменитого института Meyer Hentschel Institute, Германия. Он весит более 17 кг и состоит из специального жилета, утяжелителей для лодыжки и запястья, головной гарнитуры, очков и наушников. Эти элементы позволяют имитировать типичные синдромы похмелья – усталость, головокружение, пульсирующую головную боль и проблемы с концентрацией.

