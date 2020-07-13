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13 июл 2020

Полицейские Ford ассоциируются в США с насилием

Полицейские Ford ассоциируются в США с насилием

В США работники Ford Motor написали своему руководству письмо, в котором попросили прекратить выпуск машин для полиции, поскольку они ассоциируются с расизмом и насилием со стороны стражей правопорядка

Как сообщает издание The Hill, обращение подписали порядка 100 сотрудников компании. Они хотят, чтобы руководство распорядилось прекратить производство и поставки автомобилей для полиции на фоне продолжающихся противостояний после случайного убийства полисменом чернокожего мужчины Джорджа Флойда 25 мая текущего года. По мнению работников Ford, полицейские автомобили марки теперь воспринимаются протестующими с агрессией, поскольку в момент убийства Флойда рядом стоял служебный автомобиль Ford Explorer Police Interceptor. Позже такая модель не единожды была использована для тарана людей во время беспорядков на улицах городов США.

«Мы хотим услышать и выслушать всех сотрудников, понять их точку зрения и быть прозрачными в отношении действий и позиций, которые мы занимаем. Это здоровый диалог», — прокомментировал письмо Марк Траби, главный специалист по коммуникациям концерна.

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Drom

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