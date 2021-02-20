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20 фев 2021

Представлен автомобиль-зеркало

Представлен автомобиль-зеркало
Автор фото: фирма-производитель

Нет, сейчас речь пойдет не о каком-то серийной машине с зеркальным окрасом, а о настоящем автомобиле, выполненным в виде зеркала

Просто попробуйте это визуализировать – коробка на колесах с особенной передней частью, где расположено гигантское зеркало.  На самом деле у всего этого существует  сакральный смысл. Зеркало здесь символизирует процесс поглощения или потребления. К слову, автомобиль так и назвали – Consumer Car (машина-потребитель).  Хотя, назвать это транспортное средство автомобилем несколько сложно. Дело даже не в дизайне - у данного транспортного средства даже крыши и дверей нет.

Любопытно, но в техническом плане перед нами Ford Festiva выпуска 1993 года. Зеркало на колесах приводится в движение небольшим бензиновым мотором 1.3 в купе с механической коробкой передач. К слову, создатели утверждают, что у машины есть допуск на дороги общего пользования.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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