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19 ноя 2021

Представлен Ford Bronco, за которым надо постоянно ухаживать

Представлен Ford Bronco, за которым надо постоянно ухаживать
Автор фото: фирма-производитель

Как вы заботитесь о своих машинах? Стандартная программа – сервис, мойка, заправка, легкий тюнинг, ну или не легкий… А что вы скажете на то, если машину придется постоянно поливать и ставить на солнце?

Сейчас в Лос-Анджелесе проходит тюнинг-выставка Sema, на которой часто показывают безумные концепты. Один из них перед вами – Ford Bronco, кузов которого отделан натуральным мхом. Да, вы не ослышались  - живым мхом.  Его, к слову, специально выращивали для данного проекта. Как только растение выросло, создатели стали аккуратно срезали пласты, подгоняя их под форму кузовных панелей. Крепеж простой – двухсторонний скотч!

Надо отметить, что в команде разработчиков нет ни одного эколога – только любители американских полноразмерных внедорожников. Важны нюанс, мы неслучайно упомянули процедуру полива в самом начале – за мхом действительно надо ухаживать  - поливать водой и ставить под солнце, дабы растение сохранило свой замечательный оттенок.

При написании новости использовалась информация:
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