Представлен Ford Bronco, за которым надо постоянно ухаживать

Как вы заботитесь о своих машинах? Стандартная программа – сервис, мойка, заправка, легкий тюнинг, ну или не легкий… А что вы скажете на то, если машину придется постоянно поливать и ставить на солнце?

Сейчас в Лос-Анджелесе проходит тюнинг-выставка Sema, на которой часто показывают безумные концепты. Один из них перед вами – Ford Bronco, кузов которого отделан натуральным мхом. Да, вы не ослышались - живым мхом. Его, к слову, специально выращивали для данного проекта. Как только растение выросло, создатели стали аккуратно срезали пласты, подгоняя их под форму кузовных панелей. Крепеж простой – двухсторонний скотч!

Надо отметить, что в команде разработчиков нет ни одного эколога – только любители американских полноразмерных внедорожников. Важны нюанс, мы неслучайно упомянули процедуру полива в самом начале – за мхом действительно надо ухаживать - поливать водой и ставить под солнце, дабы растение сохранило свой замечательный оттенок.