Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что в 2016 году американская компания Ford продемонстрировала положительную динамику продаж на первичном авторынке в России.

Согласно данным экспертов АЕБ, по итогам прошлого года американский автопроизводитель продал на территории РФ 42 528 автомобилей, что на 10,2% превышает результаты 2015 года. Такой высокий показатель смог обеспечить компании 11-ое место в годовом рейтинге российского рынка.

В декабре объем продаж американских автомобилей в России был зафиксирован на уровне 4 166 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель сократился на 8%. За отчетный период доля компании на российском рынке увеличилась на 0,6 процентных пункта, до 3%.

«В 2016 году, несмотря на падающий рынок, нам удалось нарастить продажи на 10%. В новом году мы продолжим укреплять позиции в сегментах SUV и LCV. Мы уверены, что именно кроссоверы станут основой российского автомобильного рынка в будущем, а рынок легкого коммерческого транспорта продолжит активно развиваться. В 2017 году мы продолжим выводить на рынок новые продукты, сервисы и технологии, а также модернизировать производственные мощности, чтобы предложить российским потребителям современные автомобили Ford, максимально адаптированные для нужд рынка», – прокомментировал годовые результаты президент и CEO российского подразделения американской компании Марк Овенден.

Самым продаваемым автомобилем Ford в 2016 году, по традиции, стала модель Focus. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 11 973 таких автомобиля, тем самым улучшив свои результаты на 8%.

При этом, моделью с наибольшим приростом продаж по итогам года стал легкий коммерческий фургон Transit. В совокупности за двенадцать месяцев американский автопроизводитель продал в России 5 562 таких LCV. При этом, в годовом отношении этот показатель вырос на 63%.