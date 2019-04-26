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26 апр 2019

Сотрудники питерского завода Ford потребовали удвоить компенсации за увольнение

Сотрудники питерского завода Ford потребовали удвоить компенсации за увольнение

Размер выплат, предложенных руководством СП «Ford Sollers», зависит от стажа и составляет от 5,5 до 12 месячных окладов. Однако члены профсоюза завода требуют увеличить компенсации до 24 месячных окладов

По условиям, предложенным руководством, минимальную компенсацию получат работники, чей стаж не достиг пяти лет. Для тех, кто трудится на предприятии более 15 лет, предусмотрены компенсации в размере 12 зарплат. Недовольные работники считают предложение компании «несправедливым и дискриминационным» и требуют вдвое больших выплат.

Любопытно, что по официальной информации заявки на добровольное увольнение с компенсацией подали 85 процентов сотрудников, однако региональный профсоюз заявляет, что эти показатели завышены чуть ли не вдвое. Представители профсоюзов заявляют, что на предприятии трудится около тысячи человек, а заявок было подано только 400, и большая часть из них была подана офисными сотрудниками, а не рабочими.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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