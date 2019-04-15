Увольнения работников Ford: начались первые протесты

Рабочие требуют пересмотреть предложенные руководством условия добровольного увольнения

Около 120 рабочих завода Ford во Всеволожском районе Ленинградской области, закрытие которого намечено на июнь 2019 года, провели согласованный с властями пикет с требованием пересмотреть предложенные руководством условия добровольного увольнения.

Председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске, Михаил Сергеев, сообщает, что организация настаивает на выплате, минимум, двух годовых окладов всем сотрудникам предприятия. В свою очередь, председатель профсоюзной организации «Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» Игорь Темченко ранее сообщал, что администрация завода во Всеволожске планирует выплатить сотрудникам со стажем работы 15 и более лет 12 месячных окладов. Сотрудники с наименьшим стажем, проработавшие менее пяти лет, получат 5,5 месячного оклада.