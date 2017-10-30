Компания Ford разработала специального робота для тестов и испытаний водительского сиденья. Механизм в самой компании ласково называет Robobutt или «Робопоп». Он с высокой точностью имитирует движения человека, который садится или выходит из автомобиля.

В основу запрограммированных движений робота положено исследование, проведенное при помощи сенсорного коврика. Размещенный на подушке сиденья коврик точно регистрировал места приложения нагрузки, что позволило создать карту давления, описывающую наиболее распространенный «маршрут» бедер и ягодиц при посадке в сиденье и высадке из него.

«С момента посадки в автомобиль именно сиденье создает ощущение комфорта и качества, – рассказывает инженер по прочности в головном подразделении европейского подразделения Ford Свенья Фрехлих. – Раньше мы использовали пневматические цилиндры, которые просто двигались вверх и вниз по вертикали. С «Робопопом» мы теперь можем очень точно воспроизвести настоящие движения человека».

Имитирующий человека робот (точнее, насадка на его механическую «руку»-манипулятор) примерно соответствует размерам и весу взрослого человека крупного телосложения. С его помощью удалось завершить тест, воспроизводящий нагрузку на сиденье новой Ford Fiesta в течение 10 лет эксплуатации, всего за 3 недели. Для этого «Робопопу» пришлось «присесть» на сиденье и «встать» с него 25 000 раз. Уже в скором времени этому испытанию будут подвергать кресла всех моделей Ford, доступных в Европе.