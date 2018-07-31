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31 июл 2018

В Ford нашли решение против загородных пробок

В Ford нашли решение против загородных пробок
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford провела исследование в ходе которого нашла решение для ликвидации «фантомных» пробок на загородных трассах

Летом, в дачный сезон и пору отпусков, пробки на загородных трассах порой возникают по необъяснимым причинам: нет ни аварий, ни сужений дорог, а движение все равно застопоривается. В Европе автомобилисты также сталкиваются с подобной проблемой, в Германии у нее даже есть собственное название: Blechlawine, то есть «железная лавина».

Эксперты Ford и ученые из Университета Вандербилта в США опытным путем доказали, что такие задержки на дорогах могут быть минимизированы благодаря массовому использованию технологии активного круиз-контроля.

На закрытой трассе Ford водители 36 автомобилей воспроизвели условия обычного движения на трассе, при этом адаптивный круиз-контроль был включен у всех. Эти же водители затем проехали трассу с отключенным адаптивным круиз-контролем, самостоятельно управляя разгоном и замедлением автомобиля.

Результат: активированный адаптивный круиз-контроль серьезно уменьшил последствия внезапного торможения для двигающихся позади автомобилей. Причем этот результат сохранялся, даже если технология была задействована только на одном автомобиле из трех. При внезапном торможении автомобилей впереди люди тормозили резче, чем этого требовала ситуация, и это порождало «волну» торможений, практически парализовавшую движение.

Ранее исследование, проведенное Центром исследований и инноваций Ford в Ахене, выявило что оснащение автомобилей активным круиз-контролем и системой предупреждения о фронтальном столкновении могло бы предотвратить порядка 5% ДТП на европейских шоссе, приведших к причинению вреда здоровью людей, или серьезно облегчить их последствия. Кроме того, внедрение этих технологий может сэкономить водителям в общей сложности более трех миллионов часов из ежегодно проводимых ими в пробках и снизить расход топлива автомобилем на 3%.

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При написании новости использовалась информация:
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