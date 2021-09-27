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27 сен 2021

В Ford представили «детский» концепт-кар

В Ford представили «детский» концепт-кар

Британское подразделение концерна Ford представило эскизы концепта Future Generation — «автомобиля для 2030 года».  Его создавали, учитывая мнение маленьких школьников

Надо сказать, что ребятишки много нафантазировали – по мнению юных специалистов автомобиль обязательно должен быть летающим, автономным и с комфортным салоном. Главный дизайнер европейского подразделения Форд Недзад Муйчинович, постарался учесть все взгляды, и в итоге представил концепт Ford Future Generation, который похож на космический корабль. Отметим, что концепт является электромобилем.

Мы предвкушаем комментарии относительно невозможного сочетания летательного транспорта и электрического двигателя, но спешим развеять все сомнения  - это вполне себе возможно. Так, например, уже в Китае построили самолет с электрическим двигателем, который прошел все необходимые сертификационные испытания. Собственно,  во всяком случае, с точки зрения теории, нет никаких проблем по постройке аэромобилей с подобной силовой установкой.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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