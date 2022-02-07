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7 фев 2022

В Ford заново разработали механическую коробку передач

В Ford заново разработали механическую коробку передач

Особенность данного решения в том, что здесь отсутствует педаль сцепления. Как же работает механизм переключения?

Достаточно просто и сложно одновременно. Само сцепление здесь электронное – оно получает сигналы от датчика давления, который расположен на селекторе КПП.  То есть, сам принцип работы, следующий: вы собираетесь включить первую передачу и давите на рычаг – датчики считывают усилие вашей руки и подают сигнал на контроллер сцепления, который выполняет переключение.

Интересный факт- в Ford говорят, что педаль сцепления может остаться на месте, только механической связи с коробкой она иметь не будет – на ней также разместят датчики давления, которые будут подавать сигнал на контроллер. Специалисты предполагают, что новой коробкой передач оборудуют Mustang , а также внедорожники Bronco или гибридные модели Ford.

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