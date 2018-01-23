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23 янв 2018

В России обнаружили более 15 тысяч Ford с дефектными двигателями

В России обнаружили более 15 тысяч Ford с дефектными двигателями
Автор фото: фирма-производитель

Мы все уже привыкли к различных отзывным кампаниям, которые обычно проводятся для устранения мелких дефектов или замены злополучных подушек безопасности Takata. Однако, сервисная кампания Ford организована по весьма серьезному поводу.

СП Ford Sollers направило в Росстандарт уведомление в котором говорится о добровольном отзыве с российского рынка 15 670 кроссоверов Ford Kuga и компактвэнов Ford C-Max. Машины были проданы дилерами с мая 2012 г. по декабрь 2014 г.

Причиной отзыва стал локальный перегрев головки блока цилиндра. Он может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что может стать причиной возгорания моторного отсека.

На автомобилях будет выполнена модернизация системы охлаждения путем установки датчика уровня охлаждающей жидкости и обновление программного оборудования автомобилей. Таким образом в транспортных средствах появится визуальное и звуковое предупреждение, информирующее об уровне охлаждающей жидкости.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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