Мы все уже привыкли к различных отзывным кампаниям, которые обычно проводятся для устранения мелких дефектов или замены злополучных подушек безопасности Takata. Однако, сервисная кампания Ford организована по весьма серьезному поводу.

СП Ford Sollers направило в Росстандарт уведомление в котором говорится о добровольном отзыве с российского рынка 15 670 кроссоверов Ford Kuga и компактвэнов Ford C-Max. Машины были проданы дилерами с мая 2012 г. по декабрь 2014 г.

Причиной отзыва стал локальный перегрев головки блока цилиндра. Он может привести к образованию трещин и вызвать утечку масла, находящегося под давлением, что может стать причиной возгорания моторного отсека.

На автомобилях будет выполнена модернизация системы охлаждения путем установки датчика уровня охлаждающей жидкости и обновление программного оборудования автомобилей. Таким образом в транспортных средствах появится визуальное и звуковое предупреждение, информирующее об уровне охлаждающей жидкости.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

