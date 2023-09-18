В Россию привезли Ford Evos

Один из российских дилеров выставил на продажу новый кросс-лифтбек Ford Evos, который был ввезен по схеме параллельного импорта из Китая. Автомобиль оценили в 4 900 000 рублей

Ford Evos дебютировал на Шанхайском автосалоне весной 2021 года. Автомобиль получил стильный дизайн, выделяющийся крупной решеткой радиатора, узкими дуга-образными светодиодными фарами, а также выдвижными ручками, выломленными на манер Mustang e-Mach. На передней панели салона расположился широкий цифровой экран, состоящий из 27-дюймового экрана мультимедийной системы и 12-дюймовой «приборки». Габариты автомобиля составляют: 4920/1920/1600 мм., а колесная база - 2945 мм.

Ford Evos оснащается бензиновым турбомотором объемом 2,0 л. Мощность - 238 л.с. и 376 Нм крутящего момента. Паспортный разгон до «сотни» - 6,6 с. Максимальная скорость - 193 км/ч. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатым «автоматом». Привод - передний.